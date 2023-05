Eduin Caz se disculpa por cancelación de concierto en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la cancelación del concierto de Grupo Firme previsto para el 10 de junio, mucho se dijo sobre los motivos que obligaron a suspender el evento, entre ellos, la baja venta de boletos, pues el vocalista de la agrupación, Eduin Caz pidió disculpas a gente de Morelia y reveló porqué no se presentarán en la capital michoacana.

“Quiero aprovechar para pedirle una disculpa a la gente de Morelia, Cancún, Veracruz por esa cancelación de los conciertos, pero es que no me gusta andar batallando y si no está la producción yo no quiero ir a la mitad, entonces han chismes que no se vendieron los boletos, nada de eso”.

Fue el martes pasado, que la agrupación liderada por Eduin Caz decidió cancelar su próxima presentación en Morelia a menos de un mes del evento, así como también en Cancún y Veracruz.

Contrario a los rumores sobre la baja venta de boletos, el cantante afirmó que canceló los conciertos debido a que en esos días sería el nacimiento su hijo.

“Ustedes no saben de eso, realmente no significa que no haya vendido los boletos, miren, la gira de Grupo Firme es la gira más vendida del mundo; otra cosa muy importante, ese día nace mi hijo, entonces yo tengo ganas de ver nacer a mi hijo”.