Educación, prioridad del Gobierno de Morelia: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, visitó la Secundaria Técnica 108 para dialogar con directivos y maestros, con el propósito de conocer sus necesidades en materia de infraestructura educativa.

El encargado de la política interna de Morelia, destacó que la educación es un eje prioritario para el Gobierno del presidente, Alfonso Martínez Alcázar. Muestra de ello, las techumbres que se construyen con recursos propios en diversos planteles públicos de la capital.