Edil de Morelia confía en buenas noticias con visita de Sheinbaum a Michoacán

En entrevista colectiva, el edil indicó que, cuando un presidente, en este caso presidenta de México visita un estado, “siempre trae buenas noticias (…)”, resaltó.

Aunado a esto, Martínez Alcázar señaló que por lo menos hasta las 13:00 horas de este martes no se les había notificado si la mandataria federal incluiría a Morelia en su gira de rendición de cuentas por su primer año de gobierno.

No obstante, horas más tarde el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó en entrevista para medios de comunicación que la titular del Poder Ejecutivo federal rendirá cuentas en Morelia, particularmente en el Pabellón Don Vasco.

RYE