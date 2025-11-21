Edil Alfonso Martínez asegura que Morelia “no está en situación de quiebra”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Nosotros de ninguna manera estamos en una situación de quiebra (…)”, aseveró Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.

En entrevista con medios de comunicación, el edil refirió que en el Ayuntamiento de Morelia se cuenta con finanzas “justas”, por lo cual afirmó que se tendrá un buen cierre de año.

Sin embargo, reconoció que para los municipios no ha sido sencillo sobrellevar las gestiones ante los recortes presupuestales por parte de la federación, a lo que se suma el tema de la inflación.