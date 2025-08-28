Durante la madrugada, sujeto lanza piedras a casas en Morelia y huye [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada, un hombre fue captado en video mientras arrojaba piedras contra varias viviendas en la colonia Constituyentes de esta ciudad.

El hecho fue difundido en redes sociales por la página Revolución Social, de acuerdo a los datos de la grabación, los hechos se dieron a las 3:59 de la madrugada de este jueves, ahí se observa al sujeto, con sudadera y gorro, caminar por la calle, de repente se detiene y comienza a lanzar piedras hacia los domicilios.

Luego de los lanzamientos, el individuo se dio la vuelta y huyó corriendo por la misma calle, sin que aparentemente nadie lo confrontara en el momento.