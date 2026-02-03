Durante enero, Morelia registró más de 50 accidentes viales de motocicletas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante enero, la Policía Morelia atendió más de 250 hechos de tránsito, de los cuales 57 correspondieron a accidentes en los que estuvieron involucradas motocicletas.

En entrevista, Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, señaló que en lo que va de este año se ha registrado un incremento en los accidentes viales que involucran a motociclistas.

“Justamente lo revisamos en la última sesión del Consejo para la Prevención de Accidentes de Tránsito, que se coordina a través del CRUM y del Gobierno del Estado, instancias que también denotan un incremento en los accidentes viales (…)”, destacó.

Aunado a esto, indicó que la mayoría de dichos percances viales se relacionan principalmente con la falta de precaución y el exceso de velocidad al transitar en distintas vialidades.

En este sentido, de acuerdo con los registros de la corporación municipal, al cierre de enero del presente año se atendieron 253 hechos de tránsito, de los cuales 57 correspondieron a accidentes de motocicleta. Del total de accidentes, se contabilizaron dos víctimas fatales.

Cabe señalar que durante el transcurso de 2025, la Policía Morelia registró un total de 18 víctimas fatales derivadas de accidentes en motocicleta.

Ante este panorama, la corporación municipal ha implementado distintos operativos de regulación de motocicletas, en los que además de revisar la documentación correspondiente, se realiza un apercibimiento a las y los conductores para reiterar la importancia del uso adecuado del casco, así como la necesidad de portar un casco certificado que contribuya a amortiguar impactos y brindar mayor protección en caso de accidente.

De hecho, en entrevistas pasadas la Policía Morelia ha reiterado que en diversos casos los motociclistas, además de circular a exceso de velocidad, no portaban el casco adecuado, situación que, en concatenación al impacto y a la posible participación de otras unidades, ha incidido en que los accidentes resulten fatales en el lugar de los hechos.

BCT