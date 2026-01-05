Durante 2025 fueron sancionadas cuatro personas por tirar escombro en zonas prohibidas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante 2025, se infraccionó a cuatro personas por tirar escombro en tiraderos clandestinos, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Durante una entrevista colectiva, el secretario señaló que esta problemática se ha atendido desde hace algunos años y, aunque la incidencia ha disminuido, aún se detecta que algunas personas continúan arrojando residuos en distintas zonas de Morelia.

“Ahora son pocos puntos identificados, y entre los que no se han podido resolver al 100 %, uno está en la zona de Atécuaro y en la colindancia con Tarímbaro (…)”, destacó.

Vázquez Vargas añadió que en estos tiraderos clandestinos, la Secretaría de Servicios Públicos ha intervenido tanto en labores de inspección como en la recolección de residuos.

Aunado a esto, indicó que durante 2025 se aplicaron cuatro infracciones a personas que fueron detectadas tirando escombro, particularmente en la zona de Atécuaro. Precisó que dos de estas sanciones se levantaron a partir de denuncias ciudadanas.

Asimismo, con el apoyo de la Policía Morelia, señaló que se logró identificar las placas de los vehículos de los responsables, lo que permitió aplicar las infracciones correspondientes.

Finalmente, indicó que en estas zonas se ha identificado que, en su mayoría, quienes realizan este tipo de prácticas son empresas dedicadas al retiro de escombro de viviendas en construcción, las cuales posteriormente lo arrojan en sitios no autorizados.

