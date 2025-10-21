¡Dulces, autos y tradición! Todo listo para Caravana de Día de Muertos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Te imaginas una procesión de autos decorados con calaveras, flores de cempasúchil y luces neón recorriendo las calles de Morelia? Así será la 6ta Caravana del Día de Muertos, un evento que mezcla cultura, motor y causa social este próximo 26 de octubre.
El evento promete una noche inolvidable para toda la familia, con exhibición de vehículos, disfraces y dulces para los niños.
📍 Punto de reunión: Estacionamiento del Sams Club de Av. Enrique Ramírez
🕔 Desde las 5:00 pm: Reunión y organización de los clubes
🚩 Banderazo: 6:30 pm en la entrada de la calle Enrique Ramírez
📍 Destino: Calzada de San Diego y exhibición final en Plaza Azteca (7:00 pm)
🎁 Actividades: Entrega de dulces, regalos para niños, exhibición de autos temáticos
⏰ Finaliza: 10:00 pm
Solo entran autos registrados con calca y responsiva firmada.
El día del evento no se aceptan pagos ni registros.
Policía Morelia, Seguridad Pública y Policía Estatal darán acompañamiento y vigilancia.
La caravana no solo es un desfile vehicular, sino una fiesta visual y emocional que honra nuestras raíces. Niñas y niños recibirán dulces, mientras los asistentes disfrutan del espectáculo de luces, motores y tradición.
