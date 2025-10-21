Morelia

¡Dulces, autos y tradición! Todo listo para Caravana de Día de Muertos en Morelia

Reunirá autos decorados, entrega de dulces y más, para toda la familia
¡Dulces, autos y tradición! Todo listo para Caravana de Día de Muertos en Morelia
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Te imaginas una procesión de autos decorados con calaveras, flores de cempasúchil y luces neón recorriendo las calles de Morelia? Así será la 6ta Caravana del Día de Muertos, un evento que mezcla cultura, motor y causa social este próximo 26 de octubre.

El evento promete una noche inolvidable para toda la familia, con exhibición de vehículos, disfraces y dulces para los niños.

🚘 ¿Cómo y cuándo participar?

  • 📍 Punto de reunión: Estacionamiento del Sams Club de Av. Enrique Ramírez

  • 🕔 Desde las 5:00 pm: Reunión y organización de los clubes

  • 🚩 Banderazo: 6:30 pm en la entrada de la calle Enrique Ramírez

  • 📍 Destino: Calzada de San Diego y exhibición final en Plaza Azteca (7:00 pm)

  • 🎁 Actividades: Entrega de dulces, regalos para niños, exhibición de autos temáticos

  • ⏰ Finaliza: 10:00 pm

⚠️ Toma en cuenta esto:

  • Solo entran autos registrados con calca y responsiva firmada.

  • El día del evento no se aceptan pagos ni registros.

  • Policía Morelia, Seguridad Pública y Policía Estatal darán acompañamiento y vigilancia.

🎃 Una tradición que ruge con motor y corazón

La caravana no solo es un desfile vehicular, sino una fiesta visual y emocional que honra nuestras raíces. Niñas y niños recibirán dulces, mientras los asistentes disfrutan del espectáculo de luces, motores y tradición.

SHA

6ta Caravana del Día de Muertos
autos decorados

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com