Drenaje y obras hídricas, principales necesidades en Santiago Undameo: jefe de tenencia

En este tenor, indicó que el tema más urgente para la tenencia que representa es el drenaje, pues afirmó que se requiere en al menos 10 comunidades que integran la tenencia.

“Es muy triste ver que hay comunidades que todavía no cuentan con un servicio básico que es el drenaje. También hay desabasto de agua, por eso necesitamos apoyo para limpiar o construir pozos de agua, que son fundamentales para los seres humanos (…)”, subrayó.

Aunado a esto, señaló que también buscan que se invierta en la pavimentación de distintas calles de la tenencia.