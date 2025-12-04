Drenaje y obras hídricas, principales necesidades en Santiago Undameo: jefe de tenencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la tenencia de Santiago Undameo es prioritario atender las labores de drenaje en al menos 10 comunidades, además de rehabilitar o construir nuevos pozos de agua, destacó Arturo Herrera Guzmán, jefe de la tenencia.
En entrevista para MIMORELIA.COM, el jefe señaló que es necesario que tanto el municipio como el estado volteen a ver a la zona rural para concretar obras que beneficien a la ciudadanía.
En este tenor, indicó que el tema más urgente para la tenencia que representa es el drenaje, pues afirmó que se requiere en al menos 10 comunidades que integran la tenencia.
“Es muy triste ver que hay comunidades que todavía no cuentan con un servicio básico que es el drenaje. También hay desabasto de agua, por eso necesitamos apoyo para limpiar o construir pozos de agua, que son fundamentales para los seres humanos (…)”, subrayó.
Aunado a esto, señaló que también buscan que se invierta en la pavimentación de distintas calles de la tenencia.
Por lo tanto, Arturo Herrera señaló que, para abordar estos temas en 2026 (y contar con una inversión), ya ha solicitado una reunión con las y los regidores de Morelia, para destacar el estado de la zona rural y, por consiguiente, solicitar mayor apoyo con la aprobación de recurso.
Por otra parte, señaló que la tenencia tuvo acceso al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), con lo cual, por medio de un recurso de aproximadamente 6 millones 700 mil pesos, se está construyendo la Casa de la Cultura y la Casa del Adulto Mayor de Santiago Undameo.
Añadió que dicha construcción tiene un 80 % de avance, por lo que esperan inaugurarla en las próximas semanas. Aunado a esto, Herrera Guzmán comentó que, con dicho recurso, también se inició la construcción de la Unidad Deportiva, la cual tiene el objetivo de que las y los jóvenes, así como infancias, cuenten con un espacio digno para desarrollar actividades deportivas.
También con este fondo, señaló que se podrá realizar una pavimentación en la calle de la preparatoria de Santiago Undameo, esto con la finalidad de ofrecer un camino con condiciones adecuadas para las y los jóvenes, pues aseveró que, en temporada de lluvia, se vuelve prácticamente “intransitable”.
Para culminar, la autoridad auxiliar señaló que, con estas obras, prácticamente se beneficiará a toda la población de la tenencia, pues serán espacios públicos que se están concretando para las y los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.
rmr