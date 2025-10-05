Dragones, duelos y música: así será Throne of Foxes en Plaza de Zorros en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 7 y 8 de octubre, la Plaza de Zorros se transformará en un escenario digno de la Edad Media con la llegada de “Throne of Foxes”, un evento que promete sumergir a los visitantes en un mundo de caballeros, dragones y música en vivo.
Durante ambos días, el público podrá disfrutar de un bazar temático, duelos medievales, partidas de rol, gincanas, espectáculos artísticos y una amplia oferta gastronómica. La actividad está dirigida a toda la familia y busca fomentar el interés por la historia y las artes escénicas.
Además de la ambientación y el mercado artesanal, Throne of Foxes contará con la participación de grupos culturales y recreativos locales, entre ellos Nexus Hub, Aura Escena, In Taberna, Alejandro País, y asociaciones universitarias de la UMSNH, que colaboran en la organización del evento.
La cita es en Plaza de Zorros, dentro cuidad universitaria, a partir del mediodía. La entrada es libre y se invita al público a asistir para vivir una auténtica experiencia medieval con música, juegos y convivencia.
