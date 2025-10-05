Dragones, duelos y música: así será Throne of Foxes en Plaza de Zorros en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 7 y 8 de octubre, la Plaza de Zorros se transformará en un escenario digno de la Edad Media con la llegada de “Throne of Foxes”, un evento que promete sumergir a los visitantes en un mundo de caballeros, dragones y música en vivo.

Durante ambos días, el público podrá disfrutar de un bazar temático, duelos medievales, partidas de rol, gincanas, espectáculos artísticos y una amplia oferta gastronómica. La actividad está dirigida a toda la familia y busca fomentar el interés por la historia y las artes escénicas.