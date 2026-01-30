Dos lesionados tras choque múltiple en la zona poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un aparatoso choque múltiple se registró la tarde de este viernes en la colonia Tres Puentes, al poniente de la ciudad de Morelia, el cual dejó como saldo dos personas lesionadas, aunque ninguna de gravedad.

De acuerdo con información recabada durante la cobertura en el lugar, el percance ocurrió sobre la calle Puente de Alvarado, a una cuadra de la avenida Francisco I. Madero. Un vecino de la zona abordó su vehículo, un Ford Escort color blanco, y al dar marcha atrás impactó a una motocicleta; posteriormente, el automóvil terminó montado sobre un Dodge Neon color rojo que se encontraba estacionado.

Al parecer, la motocicleta funcionó como rampa, lo que provocó que el Ford Escort quedara arriba del otro vehículo. Los lesionados fueron el conductor del automóvil blanco y el motociclista, quienes presentaron golpes leves.

El incidente fue reportado al número de emergencias, por lo que acudieron elementos de la Guardia Civil de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente y abanderar la zona, en espera del arribo de paramédicos para la valoración médica de los involucrados.

Los vehículos implicados fueron un Dodge Neon color rojo, un Ford Escort color blanco y una motocicleta, esta última quedó debajo del automóvil blanco tras el impacto.

BCT