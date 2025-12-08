Dos accidentes viales en Morelia este lunes; una mujer resultó herida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos accidentes de tránsito se registraron la tarde de este lunes en diferentes puntos de Morelia, uno de los cuales dejó a una persona herida, informaron fuentes policiales y de rescate.
Uno de los hechos ocurrió sobre un puente a desnivel del Libramiento Norte, en las cercanías de la colonia El Realito, en el sentido del Distribuidor Vial Salida a Salamanca hacia el Estadio Morelos.
Se trató del derrape de una motocicleta, cuya ocupante resultó lesionada y fue auxiliada por patrulleros municipales y paramédicos. El percance generó una fuerte carga vehicular en la zona.
La otra situación sucedió sobre la carretera Morelia-Mil Cumbres, en las inmediaciones del Club Deportivo Futurama. En la escena, una camioneta pick up color plata estuvo involucrada en un choque, al parecer contra un objeto fijo.
Por último, unos gentes de vialidad se encargaron del peritaje correspondiente y con una grúa retiraron del camino la unidad perjudicada.
BCT