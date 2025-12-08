Dos accidentes viales en Morelia este lunes; una mujer resultó herida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos accidentes de tránsito se registraron la tarde de este lunes en diferentes puntos de Morelia, uno de los cuales dejó a una persona herida, informaron fuentes policiales y de rescate.

Uno de los hechos ocurrió sobre un puente a desnivel del Libramiento Norte, en las cercanías de la colonia El Realito, en el sentido del Distribuidor Vial Salida a Salamanca hacia el Estadio Morelos.