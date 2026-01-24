Dos accidentes viales en avenida Madero dejan una persona lesionada en Morelia

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el primer accidente involucró a un automóvil y una motocicleta, en la que viajaban dos personas, una de ellas del sexo femenino, quien resultó lesionada tras el impacto.

Minutos después, y en el mismo punto, se registró un segundo choque, en el que se vieron involucrados una patrulla de la Policía Municipal y un vehículo particular Pointer color rojo. El impacto ocurrió en la parte trasera de la unidad policial.

Al sitio arribaron ambulancias para brindar atención médica a los involucrados en ambos percances, así como elementos adicionales de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, quienes se encargaron de asegurar la zona y realizar las labores correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre la gravedad de las lesiones de la persona afectada ni sobre las causas que originaron los accidentes.

mrh