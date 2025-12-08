Donovan Carrillo regresará a Morelia para inaugurar la Villa Navideña de Ceconexpo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El patinador artístico olímpico Donovan Carrillo regresará a la capital michoacana para participar en la inauguración de la Villa Navideña 2025, evento que se realizará el próximo sábado 13 de diciembre a las 18:30 horas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).
Durante el acto inaugural, se llevará a cabo el tradicional encendido de luces, la inauguración del nacimiento artesanal y una exhibición especial sobre hielo a cargo del deportista nacional, quien representará a México en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
Donovan Carrillo regresa a este evento navideño en Morelia, como parte de las actividades de fomento cultural y recreativo del Gobierno de Michoacán en temporada decembrina.
La Villa Navideña permanecerá abierta del 13 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, con acceso gratuito para toda la población. Entre sus principales atracciones destacan la pista de hielo, juegos mecánicos, zona gastronómica, nacimientos artesanales y un árbol monumental.
📍 Ubicación de la pista de hielo: Jardín del Orquidario
🕒 Horario: de 11:00 a 20:30 horas, con pausa de mantenimiento de 15:00 a 16:00 h
📌 Cierres programados: 25 de diciembre y 1 de enero
La edición 2025-2026 de la Villa Navideña representa el quinto año consecutivo de este evento, que se ha consolidado como uno de los más esperados por las familias michoacanas y visitantes de otras regiones.
rmr