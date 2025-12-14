Donovan Carrillo llegó a Michoacán previo a su participación en los Juegos Olímpicos: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Donovan Carrillo Suazo llegó a Michoacán para inaugurar la pista de hielo de la Villa Navideña que se encontrará abierta al público hasta el próximo 7 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

El seleccionado nacional que representará a México y a toda Latinoamérica en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se efectuarán en el mes de febrero del siguiente año, visitó “el alma de México”, como uno de los últimos estados en los que estará previo a esta competencia internacional.