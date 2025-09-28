Donación de órganos y tejidos es dar vida: Iglesia Católica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por quienes dan vida con más vida fue el mensaje que dio el párroco Juan Manuel Quiroz en la eucaristía de este domingo; en el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, familiares recordaron a aquellos que perdieron la vida, pero que dieron más por salvar a quienes se encontraban en la lista de espera.
Vestidos de verde, la eucaristía en la Catedral de Morelia fue emotiva; en medio de la tristeza y el recuerdo, los familiares agradecieron por el reconocimiento, el regalar vida fue el llamado por parte de la Iglesia Católica.
“Roguemos por todos los que dan vida, dan vida para salvar otra vida” fue el mensaje dentro de las oraciones al concluir el sermón por parte del padre Juan Manuel Quiroz.
En la escalinata de Catedral, familiares y personal de la Coordinación Hospitalaria de la Donación del Hospital General Regional (HGR) 01 Morelia-Charo colocaron las fotografías de aquellas personas que han fallecido y que sus familiares han decidido donar sus órganos y tejidos.
El párroco Juan Manuel Quiroz reitero que la donación de órganos y tejidos es una bendición hermosa y fraternal, por lo que con aplausos se reconoció a cada uno de aquellos que han dado vida.
