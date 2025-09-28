Donación de órganos y tejidos es dar vida: Iglesia Católica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por quienes dan vida con más vida fue el mensaje que dio el párroco Juan Manuel Quiroz en la eucaristía de este domingo; en el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, familiares recordaron a aquellos que perdieron la vida, pero que dieron más por salvar a quienes se encontraban en la lista de espera.

Vestidos de verde, la eucaristía en la Catedral de Morelia fue emotiva; en medio de la tristeza y el recuerdo, los familiares agradecieron por el reconocimiento, el regalar vida fue el llamado por parte de la Iglesia Católica.