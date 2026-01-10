Domingos de ajedrez en el Jardín de las Rosas de Morelia: abierto y gratuito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Jardín del Arte de las Rosas, ubicado en el corazón de Morelia, se ha convertido en punto de encuentro para amantes del ajedrez de todas las edades. Cada domingo, entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, este espacio público se transforma en un tablero viviente, donde las piezas cobran vida y la estrategia toma protagonismo.

Bajo la sombra de los árboles y en un ambiente de convivencia, se desarrollan partidas amistosas, ejercicios de mate en dos y tres jugadas, así como desafíos que invitan a pensar y a compartir. Lo mejor: la actividad es completamente gratuita y abierta a todo público, sin importar el nivel de conocimiento en el juego.

“Si sabes mover las piezas, hay partida; si te gusta pensar, hay desafío; si buscas comunidad, hay mesa”, se lee en la publicación en redes sociales que promueve esta actividad, la cual, más allá del juego, fomenta la conversación, el respeto y el desarrollo del pensamiento crítico.