Domingo ideal para salir: clima estable y sin lluvias en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, Morelia vivirá una jornada mayormente estable en cuanto al clima, ideal para realizar actividades al aire libre. El pronóstico indica que predominarán las nubes y claros, sin lluvias previstas durante el día o la noche.

Por la mañana se registrarán temperaturas frescas, iniciando alrededor de los 15°C a las 9:00 horas, con sensación térmica similar. Conforme avance el día, el ambiente se volverá templado, alcanzando los 24 a 25°C entre las 13:00 y 15:00 horas, cuando el cielo mostrará intervalos nubosos pero sin amenaza de lluvia.

Durante la tarde, el viento será un factor a considerar. Se esperan ráfagas provenientes del sur y sureste, con velocidades que irán desde los 11 hasta los 29 km/h, lo que puede influir ligeramente en la sensación térmica, sobre todo en espacios abiertos.

Para la noche, se anticipa un descenso moderado de temperatura, con registros cercanos a los 16°C, cielo despejado y vientos suaves. Además, el cielo estará iluminado por una luna llena al 98%, lo que hará que la visibilidad sea alta en zonas poco urbanizadas, excelente para caminatas nocturnas o eventos al aire libre.

BCT