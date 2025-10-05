Domingo fresco y con lloviznas en Morelia: revisa el pronóstico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, el clima en Morelia se presentará mayormente nublado, con lluvia débil desde las primeras horas del día.

Durante la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 18°C, acompañadas de cielo parcialmente nuboso. Para la tarde, continuará la nubosidad con precipitaciones ligeras y temperaturas máximas de hasta 21°C.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto y el ambiente será fresco, con temperaturas cercanas a los 16°C. Se recomienda a la población tomar precauciones si tiene actividades al aire libre.

A lo largo del día, se esperan vientos provenientes del sur con una velocidad media de 16 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescura en algunas zonas de la ciudad.

BCT