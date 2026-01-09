Domingo de bici y patines: clases gratis para peques en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del Día de Reyes, el mejor regalo para niñas y niños es moverse con seguridad. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad invita a las familias morelianas a participar en la “Bici y Patín Escuela” este domingo 11 de enero, como parte de la Ciclovía Vía Recreativa Dominical.

Durante el evento, que se llevará a cabo sobre avenida Madero de 11:00 a 13:00 horas, niñas y niños podrán aprender o perfeccionar su técnica en bicicleta o patines, bajo la supervisión de personal capacitado.

Este programa es 100% gratuito y tiene como objetivo fomentar el uso de medios de transporte no motorizados entre la niñez moreliana, así como crear conciencia sobre la importancia de la seguridad vial.