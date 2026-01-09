Domingo de bici y patines: clases gratis para peques en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del Día de Reyes, el mejor regalo para niñas y niños es moverse con seguridad. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad invita a las familias morelianas a participar en la “Bici y Patín Escuela” este domingo 11 de enero, como parte de la Ciclovía Vía Recreativa Dominical.
Durante el evento, que se llevará a cabo sobre avenida Madero de 11:00 a 13:00 horas, niñas y niños podrán aprender o perfeccionar su técnica en bicicleta o patines, bajo la supervisión de personal capacitado.
Este programa es 100% gratuito y tiene como objetivo fomentar el uso de medios de transporte no motorizados entre la niñez moreliana, así como crear conciencia sobre la importancia de la seguridad vial.
“Porque rodar con seguridad también es parte de vivir la ciudad”, destacó la dependencia en redes sociales.
Se recomienda llevar bicicleta, patines, casco y protecciones para participar.
