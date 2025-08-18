Morelia

Inscripciones abiertas, hasta el 12 de septiembre
Domina otro idioma sin salir de casa con los cursos en línea del Ceconexpo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Te gustaría hablar inglés, francés, alemán, italiano o chino mandarín? Esta semana inician las inscripciones para los cursos en línea que ofrece el Centro de Idiomas del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) en dos horarios, de lunes a viernes y todos los sábados.

Los cursos de la modalidad de lunes a viernes inician el 1 de septiembre, mientras que la opción sabatina comienza el 6 de septiembre. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de septiembre, lo que te da tiempo suficiente para registrarse.

Para mayores informes pueden comunicarse vía telefónica al 443 232 4412 o escribir por WhatsApp al 443 474 2986. También pueden comunicarse a las cuentas oficiales de Facebook: Centro de Idiomas Ceconexpo o Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.

Las oficinas del Centro de Idiomas de Ceconexpo se encuentran en la planta baja del Expocentro (edificio de cristal que se localiza a un costado del Teatro Morelos) con un horario de atención de lunes a sábado de 8:00 a 19:00 horas.

