Docentes del CAI en Villas del Pedregal abandonaron sus centros de trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) Gabriela Molina Aguilar, afirmó que el Centro de Atención Infantil (CAI) de Villas del Pedregal incumple varios aspectos, por ejemplo, que los docentes de este plantel abandonaron sus anteriores centros de trabajo.

Apenas ayer martes, padres de familia se manifestaron en la vialidad que dirige de Morelia a Villas del Pedregal, a la altura del C5i para exigir a las autoridades educativas que reestablezcan el servicio, pues varios niños y niñas se ven afectados ante la falta de clases.

Sin embargo, Molina Aguilar refirió este miércoles en entrevista con medios de comunicación que al menos 16 maestros fueron motivados por un "líder" para abandonar sus centros de trabajo y prestar este servicio al margen de la autoridad educativa, por lo que la dependencia realizó una revisión.

"Hay que recordar el fenómeno de la Guardería ABC donde niños y niñas que no estaban en condiciones óptimas murieron, aquí sobre todo de 0 a 3 años pues están en condiciones de riesgo", dijo.

La secretaria apuntó que se realizó un proceso de ordenamiento y revisión, así como de solicitud para que lo docentes regresen a sus centros de trabajo. También afirmó que el inmueble donde se prestaba el servicio no cuenta con las condiciones óptimas.

Por lo anterior, hizo un llamado a la los docentes a no cambiarse o moverse de sus centros de trabajo pues todo y toda aquella que se encuentre en su plantel recibirá su salario en tiempo y forma, pero por lo contrario habrá procesos en contra.

Por último, comentó que el compromiso con los padres de familia que bloquearon la avenida es que los y las pequeñas sean atendidas a través de los Núcleos Infantiles para el Desarrollo Social (NIDOS) con base a los requerimientos que establece la normatividad de Protección Civil a las primeras infancias.

BCT