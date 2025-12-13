Docente de la UMSNH es detenido tras denuncia por violencia de género y posesión de objetos ilícitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) informó que, derivado de una denuncia interpuesta por una estudiante relacionada con violencia de género, se realizó una inspección en el área de cubículos de una facultad ubicada en Ciudad Universitaria.

La revisión fue llevada a cabo por personal de la Unidad de Atención Integral de la Violencia de Género de la propia casa de estudios. Durante la diligencia, se localizó en uno de los cubículos a un docente en posesión de diversos objetos presuntamente ilícitos.

Ante dicha situación, se solicitó la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, quienes realizaron la detención del profesor para su puesta a disposición ante las autoridades correspondientes y el deslinde de responsabilidades legales.