Diversión tricolor: actividades gratis para niños este septiembre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las celebraciones por el mes patrio, el centro comercial Escala Morelia ofrecerá durante todo septiembre actividades gratuitas para niñas y niños de 3 a 12 años, con el objetivo de fomentar la creatividad y el orgullo por las tradiciones mexicanas.
Las dinámicas se llevarán a cabo en la zona gastronómica de Escala Morelia, en un horario de 4:00 a 6:00 de la tarde, con cupo limitado a 20 niños por día.
6 y 7 de septiembre
Decoración de galletas mexicanas
Elaboración de collares “muy a la mexicana”
13 y 14 de septiembre
Piñatas mexicanas
Alcancías patrias
20 y 21 de septiembre
Banderitas y figuras mexicanas en yeso
Slime patrio
27 y 28 de septiembre
Playeritas “Viva México” en tie dye
Creación y adopción de una muñeca mexicanita
Con estas actividades, Escala Morelia busca ofrecer a las familias un espacio seguro y divertido para que los más pequeños celebren las fiestas patrias a través de manualidades, juegos y tradiciones.
El acceso es gratuito, sin embargo, el cupo es limitado, por lo que se recomienda a los interesados llegar con anticipación para asegurar su lugar.
SHA