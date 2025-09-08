Morelia

Diversión tricolor: actividades gratis para niños este septiembre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las celebraciones por el mes patrio, el centro comercial Escala Morelia ofrecerá durante todo septiembre actividades gratuitas para niñas y niños de 3 a 12 años, con el objetivo de fomentar la creatividad y el orgullo por las tradiciones mexicanas.

Las dinámicas se llevarán a cabo en la zona gastronómica de Escala Morelia, en un horario de 4:00 a 6:00 de la tarde, con cupo limitado a 20 niños por día.

Calendario de actividades:

  • 6 y 7 de septiembre

    • Decoración de galletas mexicanas

    • Elaboración de collares “muy a la mexicana”

  • 13 y 14 de septiembre

    • Piñatas mexicanas

    • Alcancías patrias

  • 20 y 21 de septiembre

    • Banderitas y figuras mexicanas en yeso

    • Slime patrio

  • 27 y 28 de septiembre

    • Playeritas “Viva México” en tie dye

    • Creación y adopción de una muñeca mexicanita

Con estas actividades, Escala Morelia busca ofrecer a las familias un espacio seguro y divertido para que los más pequeños celebren las fiestas patrias a través de manualidades, juegos y tradiciones.

El acceso es gratuito, sin embargo, el cupo es limitado, por lo que se recomienda a los interesados llegar con anticipación para asegurar su lugar.

