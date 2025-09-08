Diversión tricolor: actividades gratis para niños este septiembre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las celebraciones por el mes patrio, el centro comercial Escala Morelia ofrecerá durante todo septiembre actividades gratuitas para niñas y niños de 3 a 12 años, con el objetivo de fomentar la creatividad y el orgullo por las tradiciones mexicanas.

Las dinámicas se llevarán a cabo en la zona gastronómica de Escala Morelia, en un horario de 4:00 a 6:00 de la tarde, con cupo limitado a 20 niños por día.

Calendario de actividades:

6 y 7 de septiembre Decoración de galletas mexicanas Elaboración de collares “muy a la mexicana”

13 y 14 de septiembre Piñatas mexicanas Alcancías patrias

20 y 21 de septiembre Banderitas y figuras mexicanas en yeso Slime patrio

27 y 28 de septiembre Playeritas “Viva México” en tie dye Creación y adopción de una muñeca mexicanita



Con estas actividades, Escala Morelia busca ofrecer a las familias un espacio seguro y divertido para que los más pequeños celebren las fiestas patrias a través de manualidades, juegos y tradiciones.