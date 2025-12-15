Distribuidor vial salida Pátzcuaro reducirá los accidentes viales en la zona: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El distribuidor vial de salida a Pátzcuaro reducirá en un 50 por ciento el número de accidentes viales en la zona, además de que reducirá los tiempos de traslado en un 30 por ciento, en una zona donde transitan 79 mil vehículos al día, indicó titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario estatal puntualizó que esta infraestructura cancelará los cruces a nivel que vulneran la seguridad de las personas que circulan sobre el anillo periférico y calzada La Huerta, lo que permitirá una mejor conectividad.