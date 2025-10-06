Distribuidor vial Eréndira de Morelia se entregará en marzo de 2026, asegura SCOP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de 442 millones de pesos y un avance del 50 por ciento, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) prevé entregar el distribuidor vial Eréndira en marzo de 2026.

En conferencia de prensa, el secretario, Rogelio Zarazúa Sánchez, comentó que los trabajos van en tiempo y forma, toda vez que la semana pasada fue puesto en marcha el puente sur, con la apertura de dos carriles que van de Camelinas al Instituto Tecnológico de Morelia, y el sábado pasado se abrió el tercer carril de contraflujo para dar paso a vehículos ligeros en el mismo trazo, pero en sentido contrario.

En el puente norte, dijo, se empezaron los trabajos y es que estará pegado al entronque con el Mercado de Abastos, por lo que se prevé que, a más tardar el 15 de enero, se tenga abierto a la circulación y únicamente se trabaje en lo que serían los bajos puentes, por lo que estimó que la obra completa estará lista hasta marzo de 2026.