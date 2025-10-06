Distribuidor vial Eréndira de Morelia se entregará en marzo de 2026, asegura SCOP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de 442 millones de pesos y un avance del 50 por ciento, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) prevé entregar el distribuidor vial Eréndira en marzo de 2026.
En conferencia de prensa, el secretario, Rogelio Zarazúa Sánchez, comentó que los trabajos van en tiempo y forma, toda vez que la semana pasada fue puesto en marcha el puente sur, con la apertura de dos carriles que van de Camelinas al Instituto Tecnológico de Morelia, y el sábado pasado se abrió el tercer carril de contraflujo para dar paso a vehículos ligeros en el mismo trazo, pero en sentido contrario.
En el puente norte, dijo, se empezaron los trabajos y es que estará pegado al entronque con el Mercado de Abastos, por lo que se prevé que, a más tardar el 15 de enero, se tenga abierto a la circulación y únicamente se trabaje en lo que serían los bajos puentes, por lo que estimó que la obra completa estará lista hasta marzo de 2026.
Asimismo, reiteró que el carril que está de contraflujo únicamente podrá ser utilizado por vehículos ligeros, mientras que el transporte pesado, como camiones, deberá usar los carriles laterales, con el objetivo de agilizar el tráfico de la zona.
De acuerdo con la SCOP, en la zona del Mercado de Abastos se tiene un aforo diario de 153 mil 452 vehículos y 8 mil 957 peatones; actualmente, por cada vehículo que ingresa al Mercado de Abastos se detienen ocho, por lo que el distribuidor vial Eréndira permitirá la circulación por dos pasos elevados de tres carriles cada uno, además de contar con un espacio público con prioridad al peatón.
El bajopuente de esta obra equivale al tamaño de la Plaza de Armas, es decir, 6 mil 716 metros cuadrados que contarán con juegos infantiles, calistenia, plaza pública, módulo de seguridad, área para mascotas, skatepark y un módulo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer).
rmr