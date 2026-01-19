Distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro presenta 70% de avance

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El surponiente de Morelia comienza a redefinir su paisaje urbano y su dinámica de movilidad. El distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro, una de las obras de infraestructura más relevantes de la zona, registra ya un 70 por ciento de avance.

Construido con acero de alta calidad, el distribuidor no solo destaca por su diseño e ingeniería, sino por su impacto directo en la vida cotidiana de más de 197 mil habitantes, quienes verán reducidos tiempos de traslado y riesgos viales en una de las salidas con mayor flujo vehicular de la capital michoacana.

La obra se realiza sin recurrir a deuda pública, un elemento que refuerza la viabilidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

El distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro simboliza la movilidad eficiente, la seguridad vial y el desarrollo ordenado de Morelia, marcando un antes y un después en la conectividad del surponiente de la ciudad.