Disminuyen un 50% desfogue controlado de la presa de Cointzio; Conagua descarta riesgos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó disminuir el desfogue controlado de la presa de Cointzio en un 50 por ciento, al pasar de 10 a cinco metros cúbicos por segundo.

El delegado de la Conagua en Michoacán, Luis Roberto Arias Reyes, informó que esta medida, adoptada desde la 08:00 horas de este sábado, se realiza de manera preventiva, debido a la menor afluencia de lluvias registradas en los últimos días.