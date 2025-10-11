Disminuyen un 50% desfogue controlado de la presa de Cointzio; Conagua descarta riesgos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó disminuir el desfogue controlado de la presa de Cointzio en un 50 por ciento, al pasar de 10 a cinco metros cúbicos por segundo.
El delegado de la Conagua en Michoacán, Luis Roberto Arias Reyes, informó que esta medida, adoptada desde la 08:00 horas de este sábado, se realiza de manera preventiva, debido a la menor afluencia de lluvias registradas en los últimos días.
Reiteró que no existen riesgos para la población y destacó la importancia de regular el nivel del agua para prevenir desbordamientos y garantizar la seguridad estructural de la presa, ya que continuará la temporada de lluvias.
Señaló que se mantiene activo un operativo especial en coordinación con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Coordinación Estatal de Protección Civil, y la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas.
