Disfruta talleres, DJ y mixología por Día de Muertos en Palacio Municipal de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 27 de octubre al 2 de noviembre, el Palacio Municipal de Morelia se transformará en el “Palacio de Catrinas”, un espacio inmersivo donde tradición y arte popular se unen para celebrar el Día de Muertos con actividades gratuitas para toda la familia.

La experiencia incluye conciertos, talleres, gastronomía, pasarela de catrinas y ambientación con velas y flores de cempasúchil que evocan la riqueza cultural de esta emblemática festividad michoacana.

Entre las actividades destacadas se encuentran:

📅 29 de octubre

  • Sonidos Ancestrales, concierto místico con Krishna Camargo (19:00 hrs)

📅 30 de octubre

  • Pasarela de Catrinas Charras

  • Mixología temática “Licor & Alebrije”

📅 31 de octubre

  • Talleres de grabado y pintura en artesanías de Capula

  • DJ Session con participación de Xakúa, La Bru y más

📅 1 de noviembre

  • Taller de velas, bouquets y chocolate

  • Gastronomía tradicional: pan de muerto relleno y chilaquiles

  • Música en vivo y DJ Session

📅 2 de noviembre

  • Talleres de grabado y pintura

  • Participación de marcas locales como Mico, Pizzas Lorenzo y Doña Beata

El evento forma parte de una campaña impulsada por la Secretaría de Turismo Municipal para posicionar a la capital michoacana como un referente nacional en la celebración del Día de Muertos.

