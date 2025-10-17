Disfruta talleres, DJ y mixología por Día de Muertos en Palacio Municipal de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 27 de octubre al 2 de noviembre, el Palacio Municipal de Morelia se transformará en el “Palacio de Catrinas”, un espacio inmersivo donde tradición y arte popular se unen para celebrar el Día de Muertos con actividades gratuitas para toda la familia.

La experiencia incluye conciertos, talleres, gastronomía, pasarela de catrinas y ambientación con velas y flores de cempasúchil que evocan la riqueza cultural de esta emblemática festividad michoacana.

Entre las actividades destacadas se encuentran:

📅 29 de octubre

Sonidos Ancestrales, concierto místico con Krishna Camargo (19:00 hrs)

📅 30 de octubre

Pasarela de Catrinas Charras

Mixología temática “Licor & Alebrije”

📅 31 de octubre

Talleres de grabado y pintura en artesanías de Capula

DJ Session con participación de Xakúa, La Bru y más

📅 1 de noviembre

Taller de velas, bouquets y chocolate

Gastronomía tradicional: pan de muerto relleno y chilaquiles

Música en vivo y DJ Session

📅 2 de noviembre