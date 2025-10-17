Disfruta talleres, DJ y mixología por Día de Muertos en Palacio Municipal de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 27 de octubre al 2 de noviembre, el Palacio Municipal de Morelia se transformará en el “Palacio de Catrinas”, un espacio inmersivo donde tradición y arte popular se unen para celebrar el Día de Muertos con actividades gratuitas para toda la familia.
La experiencia incluye conciertos, talleres, gastronomía, pasarela de catrinas y ambientación con velas y flores de cempasúchil que evocan la riqueza cultural de esta emblemática festividad michoacana.
Entre las actividades destacadas se encuentran:
📅 29 de octubre
Sonidos Ancestrales, concierto místico con Krishna Camargo (19:00 hrs)
📅 30 de octubre
Pasarela de Catrinas Charras
Mixología temática “Licor & Alebrije”
📅 31 de octubre
Talleres de grabado y pintura en artesanías de Capula
DJ Session con participación de Xakúa, La Bru y más
📅 1 de noviembre
Taller de velas, bouquets y chocolate
Gastronomía tradicional: pan de muerto relleno y chilaquiles
Música en vivo y DJ Session
📅 2 de noviembre
Talleres de grabado y pintura
Participación de marcas locales como Mico, Pizzas Lorenzo y Doña Beata
El evento forma parte de una campaña impulsada por la Secretaría de Turismo Municipal para posicionar a la capital michoacana como un referente nacional en la celebración del Día de Muertos.
