¡Diseño, arte y stickers para todos! No te pierdas el Festival DADA en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo sábado 30 de agosto se celebrará la edición número 37 del Festival DADA, un bazar de diseño y arte independiente que reunirá a creativos locales en el espacio cultural “La Suavecita”, ubicado sobre avenida Madero Poniente #525, en el Centro Histórico de Morelia.

Con entrada libre, el evento se realizará de 2:00 a 8:00 de la tarde y ofrecerá una amplia variedad de productos hechos a mano como ilustraciones, grabados, prints, stickers, cerámica, joyería, ropa y más.

Además, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, talleres, rifas, intercambio de stickers, actividades culturales y promociones en alimentos y bebidas.