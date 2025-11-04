Directora del Instituto Tecnológico de Morelia dialogará con estudiantes para atender sus peticiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), Patricia Calderón Campos, informó que se reunirá con las y los estudiantes este miércoles, luego de la toma de las instalaciones de los campus 1 y 2 en la capital michoacana, a fin de atender las demandas que han sido expresadas públicamente desde el inicio de la semana.

En entrevista, la funcionaria explicó que actualmente se encuentra en la Ciudad de México por temas laborales, pero en cuanto regrese a Morelia establecerá diálogo con el estudiantado. Añadió que solicitó que las peticiones se presenten por escrito, ya que algunas no le habían sido notificadas previamente.

“He mantenido comunicación frecuente con ellos. El tema surgió a partir de una página de Facebook donde comenzaron a expresar inconformidades sobre el mantenimiento de los salones y la limpieza”, comentó.

Calderón Campos señaló que en la misma plataforma también se publicaron mensajes ofensivos hacia su persona de manera anónima, situación a la que, dijo, no puede responder. Indicó además que algunas de las personas que participan en dichas publicaciones no pertenecen a la comunidad del ITM, lo cual complica la identificación de voces legítimas.

“Les comenté que me entristece esta situación, ya que lamentablemente se expresaron muchas groserías hacia mi persona”, puntualizó.

Ante ello, sostuvo una reunión con el Consejo Estudiantil del Instituto, el cual creó un grupo específico para recopilar las quejas y entregarlas a las autoridades correspondientes. Señaló que incluso realizó un recorrido por las instalaciones para verificar directamente las condiciones del plantel, aunque recordó que algunas áreas presentan deterioro debido a que el ITM fue construido hace más de 60 años.

Como parte de los avances recientes, la directora mencionó que ya se gestionó un edificio nuevo para la carrera de semiconductores y que recientemente se rehabilitó el auditorio Heber Soto Fierro, con una inversión de 1.5 millones de pesos, además de otras acciones de mejora en distintos espacios. No obstante, reconoció que aún existen áreas de oportunidad pendientes por atender.

“Estoy en la Ciudad de México por reuniones. Les pedí a los subdirectores que dialogaran con las y los jóvenes sin caer en confrontaciones, porque ellos tienen derecho a manifestarse”, concluyó Calderón Campos.

mrh