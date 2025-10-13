Refuerzan distribución de medicamentos y mantenimiento en clínicas municipales de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Priorizando el tema de salud en Morelia, las clínicas municipales cuentan con medicamento del cuadro básico. Además, se dirigen trabajos de mantenimiento en dichos espacios, señaló Rosalva Vanegas Garduño, titular de la Secretaría de Bien Común y Política Social.

En entrevista, la secretaria indicó que la administración del edil Alfonso Martínez Alcázar ha realizado diversas gestiones para fortalecer las clínicas municipales, ya que han identificado a muchas familias que no cuentan con seguridad social.

Por consiguiente, aseveró que todas las clínicas administradas por el Ayuntamiento están equipadas con medicamento del cuadro básico, y en 19 de ellas se cuenta con médicos para atender a la población. Sobre las clínicas que no cuentan con médico de base, señaló que en estas se realizan caravanas de atención para brindar distintos servicios a la ciudadanía.

Aunado a esto, Vanegas Garduño indicó que también se continúa con la rehabilitación de estos espacios. “Tenemos 37 clínicas municipales y 4 consultorios; hay 27 ya rehabilitadas y son 4 consideradas en la Secretaría de Obras Públicas para su rehabilitación”, puntualizó.

Para culminar, la secretaria mencionó que, debido a la reducción de los recursos presupuestales que la federación destina a los municipios, es difícil cubrir todos los rubros.

Sin embargo, destacó que se trabaja para que las clínicas estén equipadas con medicamento y, a la par, rehabilitadas, aspecto que confía se mantenga como prioridad para el próximo año.

BCT