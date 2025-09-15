Dirección de Plazas y Mercados desplegará 54 inspectores en la verbena popular del Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Serán 54 inspectores de la Dirección de Plazas y Mercados quienes realizarán recorridos en la verbena popular que se instalará debido a los festejos patrios de este 15 y 16 de septiembre en Morelia, informó Marco Antonio Garibay García, titular de la dirección.

En entrevista para medios de comunicación, el director precisó que más de 740 comerciantes cuentan con tolerancia para instalarse en la verbena popular en distintos puntos del Centro Histórico, la cual permanecerá hasta la noche del martes 16 de septiembre.