Dirección de Plazas y Mercados desplegará 54 inspectores en la verbena popular del Centro de Morelia

Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Serán 54 inspectores de la Dirección de Plazas y Mercados quienes realizarán recorridos en la verbena popular que se instalará debido a los festejos patrios de este 15 y 16 de septiembre en Morelia, informó Marco Antonio Garibay García, titular de la dirección.

En entrevista para medios de comunicación, el director precisó que más de 740 comerciantes cuentan con tolerancia para instalarse en la verbena popular en distintos puntos del Centro Histórico, la cual permanecerá hasta la noche del martes 16 de septiembre.

“Tenemos recorridos con Protección Civil, Policía Morelia, Residuos Sólidos, Dirección de Salud y Mercados para constatar que todos los puestos cumplan con las normas solicitadas a los oferentes, sobre todo en el manejo de fuego en los puestos de alimentos (…)”
Añadió que los 54 inspectores de la dirección que preside estarán realizando verificaciones en la verbena popular que se ubicará en la calle Humboldt, Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, Plaza Valladolid, Cerrada de San Agustín y una parte de la Plaza Juárez.

Para finalizar, Garibay García recalcó que, durante el desfile, no habrá tolerancias para comerciantes ambulantes; en caso de instalarse, se efectuará el resguardo correspondiente, al cual se espera no llegar.

Marco Antonio Garibay García, titular de la Dirección de Plazas y Mercados
