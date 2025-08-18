Dirección de Plazas y Mercados descarta nuevos tianguis en Morelia para evitar competencia desleal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia existen 180 tianguis donde la población puede adquirir distintos productos, y por el momento no se considera viable abrir más espacios de este tipo de comercio, detalló Marco Antonio Garibay González, titular de la Dirección de Plazas y Mercados.

En entrevista colectiva, se le cuestionó al funcionario si el área a su cargo cuenta con solicitudes para incorporar nuevos tianguis en Morelia. Al respecto, precisó que no hay peticiones y, además, enfatizó que se busca evitar la competencia desleal.