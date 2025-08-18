Morelia

En Morelia operan 180 tianguis distribuidos en distintas zonas, y algunos tienen más de tres décadas en funcionamiento
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia existen 180 tianguis donde la población puede adquirir distintos productos, y por el momento no se considera viable abrir más espacios de este tipo de comercio, detalló Marco Antonio Garibay González, titular de la Dirección de Plazas y Mercados.

En entrevista colectiva, se le cuestionó al funcionario si el área a su cargo cuenta con solicitudes para incorporar nuevos tianguis en Morelia. Al respecto, precisó que no hay peticiones y, además, enfatizó que se busca evitar la competencia desleal.

“Es una competencia desleal instalar otro tianguis para los que cuentan con más años trabajando; por ejemplo, en Lomas del Valle, a los alrededores pusieron cuatro Oxxos y añadir otro tianguis a solicitud es instalarles competencia desleal (…)”
El director recordó que en Morelia operan 180 tianguis distribuidos en distintas zonas, y algunos tienen más de tres décadas en funcionamiento. Respecto al planteamiento para abrir uno en Villas del Pedregal, comentó que, al momento, no sería viable, pues consideró que dicho fraccionamiento ubicado al poniente de la capital tiene la suficiencia de comercio necesaria.

“Son 180 puntos los que hay en Morelia, con los que se cubre prácticamente toda la semana (…)”, concluyó Garibay González, al resaltar que en cada uno de estos espacios se realizan inspecciones constantes por el personal de la dirección que preside.

Dirección de Plazas y Mercados descarta nuevos tianguis en Morelia para evitar competencia desleal

