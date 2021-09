Diputados violentan procedimiento para realizar una sesión: Zenaida Salvador

“Nos oponemos a esta venta de bienes de los michoacanos, estamos buscando las rutas, eso sí que quede muy claro, de manera pacífica, para evitar que se lleve a cabo la sesión que ellos arbitrariamente quieren hacer, porque no nos está llamando la Junta de Coordinación Política, puesto que no existe presidencia, no nos están llamando los coordinadores para convocarnos a esta sesión, tampoco está el trabajo de reunirnos para poner la orden del día los asuntos que se quieren sesionar”, señaló.