Diputados rechazan propuesta de rentar Palacio Municipal de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por mayoría, diputadas y diputados integrantes de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda rechazaron las propuestas del alcalde Alfonso Martínez Alcázar relacionadas con la renta del Palacio Municipal y los montos de cobro por servicios de la Policía de Morelia en eventos masivos.

Luego de sostener una reunión con autoridades del municipio, las y los legisladores votaron las leyes de ingresos de 14 municipios, entre ellas la de Morelia. Fue la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Giulianna Bugarini Torres, quien propuso eliminar del proyecto el cobro por servicios policiales, argumentando que representaba una forma de privatización de la corporación. Asimismo, pidió eliminar la propuesta de rentar el Palacio Municipal.

La diputada morenista justificó su postura al señalar que el Ayuntamiento no presentó lineamientos de transparencia respecto al uso de los recursos obtenidos por la renta del inmueble.

“No se especifica que la recaudación sea para atender al propio palacio, no hay reglas claras ni transparencia. Lo correcto es que venga con los lineamientos. Un símbolo cívico no se puede convertir en un tema de renta, ni presentarse en un dictamen sin conservación”, apuntó.