Diputadas coinciden en necesidad de colocar un buzón naranja en el Congreso para denunciar acoso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diputadas en el Congreso de Michoacán coincidieron en la necesidad de instalar en el palacio legislativo un buzón naranja mediante el cual se puedan recibir denuncias anónimas respecto a posibles casos de acoso sexual.

Lo anterior luego de que Andrea Villanueva Cano reconociera tener conocimiento de un caso de acoso contra una trabajadora de Congreso en la actual legislatura.

Al respecto fueron cuestionadas diversas diputadas, todas mencionaron no saber del caso específico, sin embargo, coincidieron en ofrecerse como puente de comunicación para denunciar el hecho.

Por un lado, la priísta, Adriana Hernández Íñiguez, reconoció la falta de un canal de comunicación que las trabajadoras tengan a su disposición, más la atención de las y los diputados para desde su posición generar confianza y atender este tipo de temas. Ante ello mencionó buscar impulsar un buzón naranja que sirva de herramienta para denunciar de forma anónima los casos de acoso y abuso sexual.

"Tendría que haber un canal de comunicación donde trabajadoras sepan que es lo que se tiene que hacer en estos casos, y nosotros estar muy atentos para que el personal tenga la confianza (...) Para no arriesgar a las víctimas hay que ver la posibilidad de la creación de un buzón, porque efectivamente es algo delicado y que les da pena denunciar; yo lo que les digo es que no deben de callarse nada, al contrario se debe denuncia".

A decir de la priísta, ninguna persona que acose debe quedar impune, sin importar que se trate de un servidor público, incluso que sea diputado del Congreso de Michoacán.

Quien también declaró sobre el tema fue la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Lariza Pérez Campos, quien personalmente se comprometió a darle seguimiento al tema a través de la instalación de un buzón naranja.

En ese sentido también externó su disposición de ser un medio de comunicación y apoyo para las trabajadoras que hayan sido víctimas de alguna agresión sexual.

"Ya habíamos visto el tema del buzón naranja, yo me comprometo a preguntar cómo va el tema, y decirle a todas las mujeres que no importa el nivel en el que esté el hombre que violente, si está más arriba, mejor, para visibilizar más y para no permitir que gente que esté representando en la función pública sea un acosador, violentador o feminicida, si fuera el caso".

La panista reconoció no conocer casos de acoso de diputados hombres hacía trabajadoras, no obstante, insistió en evitar que en el Congreso se den casos de este tipo "sea quien sea", sentenció.

RYE