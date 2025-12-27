Digitalización, clave para mantener presencia turística de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Turismo de Morelia, Thelma Aquique Arrieta, destacó la importancia de impulsar el uso de la digitalización desde el sector turístico, con el fin de difundir de manera más amplia las actividades que se realizan en la capital michoacana con lo cual se vuelve un destino más competitivo y rentable.

Durante una entrevista colectiva, la secretaria señaló que, especialmente cuando surgen noticias delicadas que marcan a un estado o región, la digitalización juega un papel fundamental para continuar mostrando otras facetas del acontecer de las ciudades, pues han identificado que actualmente más del 70% de los viajeros eligen un destino después de haberlo visto en redes sociales, mapas digitales o plataformas de inspiración.

“Nosotros tenemos que seguir generando una actividad turística, entonces ¿qué nos ha ayudado mucho? el poder digitalizar, y también que nuestras plataformas se compartan con los medios de comunicación y con los prestadores de servicios”, subrayó.