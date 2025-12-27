Digitalización, clave para mantener presencia turística de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Turismo de Morelia, Thelma Aquique Arrieta, destacó la importancia de impulsar el uso de la digitalización desde el sector turístico, con el fin de difundir de manera más amplia las actividades que se realizan en la capital michoacana con lo cual se vuelve un destino más competitivo y rentable.
Durante una entrevista colectiva, la secretaria señaló que, especialmente cuando surgen noticias delicadas que marcan a un estado o región, la digitalización juega un papel fundamental para continuar mostrando otras facetas del acontecer de las ciudades, pues han identificado que actualmente más del 70% de los viajeros eligen un destino después de haberlo visto en redes sociales, mapas digitales o plataformas de inspiración.
“Nosotros tenemos que seguir generando una actividad turística, entonces ¿qué nos ha ayudado mucho? el poder digitalizar, y también que nuestras plataformas se compartan con los medios de comunicación y con los prestadores de servicios”, subrayó.
Agregó que, al momento, los alcances de la dependencia en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y Pinterest han sido óptimos, particularmente en temporadas como Día de Muertos, durante la cual se registraron más de un millón 300 mil visualizaciones con distintas acciones difundidas, entre ellas la decoración temática del Palacio Municipal.
En este tenor, mencionó que otras ciudades también suelen posicionarse en los primeros lugares en materia de digitalización del contenido turístico, como Ciudad de México, Puebla y Zacatecas. Entre los factores que han fortalecido a Morelia en este rubro, indicó que el contenido se ha enfocado en ser activo, sin tintes partidistas ni asociados a personajes específicos.
Asimismo, señaló que desde la dependencia no se destinan recursos para campañas pagadas en redes sociales; sin embargo, han encontrado aliados que se suman a esta dinámica al difundir contenido de manera digital y orgánica. En este sentido, destacó que incluso se ha logrado mayor presencia en páginas como VisitMexico, especialmente al promover a Morelia como ciudad patrimonio de la humanidad.
Para culminar, en el material gráfico que compartió la funcionaria se resalta que la digitalización en el turismo también ayuda a aumentar la visibilidad internacional, atraer viajeros jóvenes y a fortalecer a Morelia en el flujo económico del sector hotelero, restaurantero y de servicios.
BCT