Difunden video de robo en zapatería de Morelia; hay denuncia formal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, comerciantes del fraccionamiento Lancaster en Morelia denunciaron haber sido víctimas de un asalto en una tienda de calzado, ubicada en la calle Homero, local 2, ocurrido el día de ayer.

En la publicación, los afectados compartieron una imagen de video de seguridad en la que aparece un hombre con gorra naranja y camiseta roja, a quien señalan como el presunto responsable del robo.

El mensaje difundido pide a la ciudadanía mantenerse alerta en caso de reconocer a la persona:

“Fuimos víctimas de un asalto, para prevención de los demás ciudadanos, si esta persona la llegan a ver estén alerta, por favor. Ya se levantó la denuncia por línea”, informaron los afectados.