Difunden video de riña en fiesta de San Judas Tadeo en Morelia; piden ayuda para ubicar al conductor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido por la página Revolución Social mostró el momento exacto en que inició la riña durante una fiesta en honor a San Judas Tadeo, celebrada la noche del martes en la colonia Ventura Puente, al sur de Morelia.

En la grabación, compartida en redes sociales, se observa cómo una camioneta intenta avanzar pese a que las calles se encontraban cerradas al paso vehicular por la festividad. Tras una discusión, varias personas comienzan a empujarse, y algunas terminan cayendo al suelo.

El incidente, ya confirmado por autoridades locales, dejó al menos cuatro personas lesionadas con contusiones leves, sin necesidad de traslado hospitalario.