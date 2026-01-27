Difunden video de la detención de médico acusado de abuso en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia difundió este martes el video del operativo en el que fue detenido un médico señalado por abuso sexual, al interior de una farmacia ubicada sobre la avenida Francisco J. Mújica, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.
El material audiovisual, grabado con las cámaras corporales de los agentes, muestra el momento en que elementos municipales ingresan a un consultorio médico, luego de que el presunto responsable se negara a abrir la puerta durante aproximadamente 25 minutos.
El reporte fue recibido a las 14:20 horas del 23 de enero de 2026, a través de la base de radio Halcón. En respuesta, elementos del Sector Independencia y del grupo K9 acudieron al establecimiento para verificar la situación.
Minutos después de la llegada policial, una mujer y su madre se acercaron a los oficiales para denunciar una agresión sexual cometida, presuntamente, por el médico que se encontraba brindando consultas. Por temor, pidieron mantener su identidad en reserva.
La víctima relató que durante la consulta médica le fue suministrada una sustancia con un sabor extraño. Más tarde, regresó al consultorio junto a su madre y tomó el teléfono celular del médico, encontrando en él imágenes de otras mujeres, por lo que temió haber sido fotografiada sin su consentimiento.
Ante la negativa del médico a permitir el acceso al consultorio, los agentes utilizaron un ariete para ingresar al lugar. Dentro del consultorio fue detenido un hombre identificado como J. “N”, de 38 años, quien fue trasladado al Centro de Detención Municipal y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
SHA