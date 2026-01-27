Difunden video de la detención de médico acusado de abuso en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia difundió este martes el video del operativo en el que fue detenido un médico señalado por abuso sexual, al interior de una farmacia ubicada sobre la avenida Francisco J. Mújica, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

El material audiovisual, grabado con las cámaras corporales de los agentes, muestra el momento en que elementos municipales ingresan a un consultorio médico, luego de que el presunto responsable se negara a abrir la puerta durante aproximadamente 25 minutos.