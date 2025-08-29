Difunden momento exacto en que incendian camioneta de panificadora en Morelia [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales exhibió el momento exacto en que un sujeto incendió una camioneta Jeep Wrangler, color naranja cobrizo, propiedad de los dueños de la panadería Cuixi Panificadora, ubicada en la colonia Cuauhtémoc de Morelia.

El hecho ocurrió la madrugada de este viernes 29 de agosto, alrededor de las 04:50 horas, sobre la calle Ana María Gallaga, cerca de Isidro Huarte. En las imágenes se observa cómo el hombre coloca de forma estratégica dos cajas de cartón con basura junto a la camioneta, les prende fuego y luego huye del lugar.

La unidad terminó calcinada en la parte delantera, pese a la rápida intervención de elementos de la Policía Municipal y bomberos, quienes acudieron tras el reporte al número de emergencias 911.