DIF municipal alista colecta “Cobijemos Morelia”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En noviembre se espera anunciar la edición de este 2025 para la colecta Cobijemos Morelia, con la meta de recaudar más de 15 mil cobijas que serán destinadas principalmente a las zonas más altas del municipio, particularmente a comunidades de distintas tenencias, destacó José Manuel Álvarez Lucio, director del DIF municipal.

En entrevista con MIMORELIA.COM, el director explicó que la colecta se dará a conocer el próximo mes por el Ayuntamiento de Morelia, pues como en cada edición se realizará el anuncio formal con todas las especificaciones.

Cuestionado sobre las zonas prioritarias a las que se dirigen las donaciones, Álvarez Lucio señaló lo siguiente: “Siempre comenzamos por las comunidades más altas, como Piedras de Lumbre, El Páramo, Agua Escondida, Jesús del Monte, y en algunas comunidades de la tenencia de Tiripetío, la tenencia de Santiago Undameo y también en Capula (...)”.

El director precisó que anteriormente esta campaña se realizaba en diciembre y las cobijas se entregaban a finales de ese mes o a inicios de enero. Sin embargo, debido a fenómenos meteorológicos que han ocasionado bajas temperaturas con mayor anticipación, precisó que año con año se ha decidido adelantarla a noviembre y así realizar la distribución durante ese mismo mes.

Álvarez Lucio recordó que el año pasado se recolectaron más de 15 mil cobijas, por lo que precisó que la meta es superar esa cifra en la edición de 2025. Añadió que, además de la ciudadanía, también participan funcionarios que, con recursos propios, gestionan cobijas, así como distintas empresas; incluso, mencionó que el año pasado una empresa donó mil unidades.

Asimismo, señaló que durante la temporada invernal se refuerzan las acciones de identificación de personas en situación de calle, con el objetivo de que puedan acudir a asociaciones para resguardarse del frío. Y en los casos que así lo requieren (y acepten), se les canaliza a centros de rehabilitación.

El director informó que, al corte del mes de septiembre, el DIF Municipal, en coordinación con diversas dependencias del Ayuntamiento, ha detectado a 97 personas en situación de calle que aceptaron ser trasladadas a dichos espacios.

Finalmente, adelantó que en las próximas semanas se retomarán los recorridos para identificar a quienes aún no han sido ubicados, con el propósito de brindarles atención integral. Pues señaló que en estas acciones participan el DIF Municipal, Policía Morelia, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y el área de Derechos Humanos.

RYE-