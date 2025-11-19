DIF Morelia y Club de Fútbol Valencia impulsarán la detección de talento en niñas y niños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se llevó a cabo la firma del convenio entre el DIF Morelia y el Club de Fútbol Valencia, con el cual se tendrán disponibles descuentos, además de programas de detección de talento deportivo.

Durante el evento, José Manuel Álvarez Lucio, director general del Sistema DIF Morelia, detalló que con este convenio se podrán beneficiar las cuatro escuelas de fútbol Estrellas del Mañana que impulsa el municipio.

Añadió que dichas escuelas están en cuatro puntos de la ciudad: Misión del Valle, Villas de Oriente, Villas del Pedregal y la colonia Industrial.