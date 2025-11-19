DIF Morelia y Club de Fútbol Valencia impulsarán la detección de talento en niñas y niños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se llevó a cabo la firma del convenio entre el DIF Morelia y el Club de Fútbol Valencia, con el cual se tendrán disponibles descuentos, además de programas de detección de talento deportivo.
Durante el evento, José Manuel Álvarez Lucio, director general del Sistema DIF Morelia, detalló que con este convenio se podrán beneficiar las cuatro escuelas de fútbol Estrellas del Mañana que impulsa el municipio.
Añadió que dichas escuelas están en cuatro puntos de la ciudad: Misión del Valle, Villas de Oriente, Villas del Pedregal y la colonia Industrial.
En este tenor, Álvarez Lucio destacó que se encuentran entusiasmados de compartir que el día de hoy este convenio con Valencia Club de Fútbol, que ha escogido a Morelia como la primera sede en México para tener una filial de este club tan importante en España, habla bien de la labor social y, en este caso, del compromiso con la comunidad.
Aunado a esto, los representantes del Club de Fútbol Valencia detallaron que este convenio se concreta tanto para impulsar el deporte, fortalecer valores y, a la par, contar con la posibilidad de otorgar descuentos para que las y los niños se puedan sumar a este club.
Aunado a ello, señalaron que se impulsarán programas de detección de talentos para así canalizar a las niñas, niños o jóvenes a una formación más detallada dentro de las academias.
