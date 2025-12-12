DIF Morelia recauda más de 174 mil pesos en cena con causa para Día de Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezaron la cena con causa organizada por el DIF Morelia en el Palacio Municipal, con el objetivo de sumar recursos que permitan apoyar la labor de los Reyes Magos para que más niñas y niños reciban juguetes a partir del 6 de enero.

La actividad reunió a asistentes de distintos sectores que se sumaron con donativos, participación y aportaciones en especie, en una dinámica de corresponsabilidad social que refleja el compromiso de la comunidad con el bienestar de la niñez y la fuerza de las causas que se construyen de manera colectiva.

Uno de los momentos más relevantes fue la subasta de arte, integrada por más de una decena de piezas originales donadas por artistas michoacanos y una creadora francesa. A través de técnicas como grabado, fotografía, pintura y obra mixta, cada obra adquirida permitió convertir la creatividad en un apoyo directo para esta fecha significativa.

Como resultado de esta dinámica, la recaudación alcanzó 174 mil 800 pesos, monto que será destinado al objetivo de la jornada de Reyes, ampliando el alcance del apoyo a niñas y niños.

Este resultado fue posible gracias a la participación de quienes adquirieron obras y de quienes contribuyeron de distintas maneras a la realización del evento.

La noche también integró una experiencia gastronómica de cuatro tiempos, acompañada por un maridaje especial, además de música en vivo y una producción cuidada en cada detalle. La coordinación entre quienes prepararon, sirvieron, ambientaron, dieron soporte técnico y aportaron insumos fue clave para el desarrollo de una velada con causa y sentido social.

En este marco, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó la importancia de que gobierno y ciudadanía trabajen de manera conjunta para fortalecer acciones sociales, y destacó el valor de las alianzas con sectores productivos, culturales y comunitarios para que las tradiciones sigan llegando a quienes más lo necesitan.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó: “Cuando la sociedad se organiza, el arte, la cultura y la convivencia se pueden convertir en apoyos reales para quienes más lo necesitan. Queremos acompañar a los Reyes Magos para que esta celebración llegue a más niñas y niños, poniendo siempre en el centro su ilusión y su alegría”.