DIF Morelia realizó Concierto con Causa en apoyo a joven moreliano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, llevó a cabo en el Palacio Municipal el Concierto con Causa con el que se recaudaron 300 mil pesos, destinados a apoyar la recuperación de Daniel E. Pintor Caballero, joven moreliano que enfrenta complicaciones de salud tras contraer bacteriemia meningocócica en Praga.
El evento se realizó en coordinación con el Conservatorio de las Rosas, institución que abrió el escenario para reunir a dos agrupaciones de gran prestigio: los Niños Cantores de Morelia y el Coro de Niños de Szczecin, Polonia, quienes alternaron interpretaciones de música sacra, obras contemporáneas y arreglos populares.
El público disfrutó de una velada emotiva en la que las voces infantiles ofrecieron un recorrido musical diverso y lleno de energía.
Con el respaldo del gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la actividad confirmó que los conciertos con causa son una herramienta clara para reunir voluntades ciudadanas y traducirlas en apoyo directo. Además de la recaudación, el concierto ofreció una muestra del talento coral local e internacional que distingue a Morelia.
La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, agradeció a la ciudadanía y a todas las personas e instituciones que hicieron posible la velada. “Cada aportación nos recuerda que Morelia es una ciudad solidaria, capaz de convertir la música en apoyo real para quienes más lo necesitan”, destacó.
