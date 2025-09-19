DIF Morelia realizó Concierto con Causa en apoyo a joven moreliano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, llevó a cabo en el Palacio Municipal el Concierto con Causa con el que se recaudaron 300 mil pesos, destinados a apoyar la recuperación de Daniel E. Pintor Caballero, joven moreliano que enfrenta complicaciones de salud tras contraer bacteriemia meningocócica en Praga.

El evento se realizó en coordinación con el Conservatorio de las Rosas, institución que abrió el escenario para reunir a dos agrupaciones de gran prestigio: los Niños Cantores de Morelia y el Coro de Niños de Szczecin, Polonia, quienes alternaron interpretaciones de música sacra, obras contemporáneas y arreglos populares.