DIF Morelia presenta actividades en octubre de prevención y detección del cáncer de mama

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia dio a conocer las actividades en el marco del mes de la prevención y concientización del cáncer de mama, que incluyen charlas informativas, entrega de vales para mastografías y la carrera Pinktate de Rosa.
En rueda de prensa, Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, indicó que, de acuerdo a las estadísticas, al año en el municipio se registran cerca de 150 casos nuevos de cáncer de mama. En este sentido, subrayó la importancia de seguir concientizando sobre la detección temprana y de apoyar a las mujeres con este diagnóstico.
“La detección oportuna hace la diferencia y es por eso que octubre rosa es un llamado a la acción, y aquí queremos recordarles que las mastografías nos permiten detectar lo que a simple vista no se ve”, puntualizó.
Delgadillo Hernández informó que durante todo octubre en las oficinas del DIF Morelia, ubicadas en Ventura Puente, se estarán entregando vales para la realización de mastografías gratuitas dirigidas a mujeres de entre 40 y 60 años, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Además, se recibirán solicitudes para prótesis de mama y mangas oncológicas.
Respecto a la carrera Pinktate de Rosa, comentó que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a las 8:30 horas. Contará con dos modalidades: 3 y 5 kilómetros. El punto de arranque será la catedral de Morelia y el costo de inscripción es de 350 pesos para adultos y 250 pesos para niñas y niños. El kit de participación incluye una playera, hidratación durante la ruta y una medalla conmemorativa.
Por su parte, José Manuel Álvarez Lucio, director del DIF Morelia, indicó que se estima la participación de mil 500 personas en la carrera, y que lo recaudado se destinará a la adquisición de prótesis y mangas oncológicas. Precisó que la entrega de estos apoyos se realizará el próximo 29 de octubre.
Además informaron que todos los miércoles de octubre se impartirán charlas de concientización para las trabajadoras del Ayuntamiento de Morelia, a las 8:30 horas en el auditorio del DIF ubicado en el Centro Administrativo de Morelia (CAM).
