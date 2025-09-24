DIF Morelia presenta actividades en octubre de prevención y detección del cáncer de mama

“La detección oportuna hace la diferencia y es por eso que octubre rosa es un llamado a la acción, y aquí queremos recordarles que las mastografías nos permiten detectar lo que a simple vista no se ve”, puntualizó.

Delgadillo Hernández informó que durante todo octubre en las oficinas del DIF Morelia, ubicadas en Ventura Puente, se estarán entregando vales para la realización de mastografías gratuitas dirigidas a mujeres de entre 40 y 60 años, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Además, se recibirán solicitudes para prótesis de mama y mangas oncológicas.

Respecto a la carrera Pinktate de Rosa, comentó que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a las 8:30 horas. Contará con dos modalidades: 3 y 5 kilómetros. El punto de arranque será la catedral de Morelia y el costo de inscripción es de 350 pesos para adultos y 250 pesos para niñas y niños. El kit de participación incluye una playera, hidratación durante la ruta y una medalla conmemorativa.