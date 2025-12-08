DIF Morelia invita a taller para fortalecer habilidades de búsqueda de empleo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia realizará un taller formativo para mejorar la elaboración de currículum vitae y el desempeño en entrevistas laborales, impulsado por la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, como parte de las acciones que fortalecen oportunidades para la ciudadanía.

El taller se llevará a cabo este miércoles a las 9:30 horas en el auditorio del DIF en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), donde se brindarán herramientas claras y aplicables para que las y los asistentes puedan presentar su experiencia profesional de forma efectiva.