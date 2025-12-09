Morelia

DIF Morelia invita a Posada Navideña en el Bulevar García de León

La cita es el 14 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Bulevar García de León
Habrá pozole, tamales, buñuelos y talleres navideños para niñas y niños
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo domingo 14 de diciembre, el DIF Morelia, que preside Paola Delgadillo Hernández, ofrecerá a los morelianos una Posada Navideña en el Bulevar García de León. La cita es a las 6:00 de la tarde.

Paola Delgadillo informó que el objetivo es promover la convivencia familiar, preservar nuestras tradiciones y abonar a la cultura de la paz. Se trata de un evento gratuito donde participan todas las dependencias del Ayuntamiento, las cuales se han organizado para ofrecer a las y los asistentes platillos típicos como pozole, tamales, buñuelos y atole, además de aguinaldos para niñas y niños.

De acuerdo con el programa, habrá presentaciones musicales con temas navideños que enmarcarán un ambiente de alegría y diversión. También se ofrecerán talleres para elaborar botas y coronas navideñas, así como piñatas y cartitas para enviar a Santa Claus.

Cabe destacar que esta Posada Navideña es adicional a la Mega Posada que se realizará el sábado 21 de diciembre, en coordinación con la Arquidiócesis de Morelia. La invitación está abierta al público en ambas actividades.

DIF Morelia
Posada Navideña
