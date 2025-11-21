DIF Morelia invita a las familias a sumarse a colecta solidaria de cobijas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia encabezado por la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, hizo un llamado a las familias para sumarse a la colecta “Cobijemos Morelia 2025”, que permanecerá abierta hasta el 10 de diciembre y que busca reunir más cobijas nuevas para fortalecer el alcance de esta campaña solidaria.

El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reiteró que la participación social es esencial para reforzar las acciones de abrigo dirigidas a comunidades donde las bajas temperaturas representan un riesgo para niñas, niños, personas mayores y quienes viven o trabajan en zonas expuestas al frío.